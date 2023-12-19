Gündem Fethiye (MUĞLA İGFA) - Fethiye ilçesinde bağlı Göcek Mahallesi’ndeki Osmanağa Günlüklü Koyu ile İnceburun koylarındaki yapılaşmanın başlatılmasına karşı çıkan yurttaşlar, 3 Aralık 2023’te Osmanağa Günlüklü Koyu’nda bir araya gelmiş, basın açıklaması okumuş ve piknik yapmıştı.

Basın açıklamasında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koyların, Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne verildiği aktarılmıştı.

Ayrıca koyların, MUÇEV tarafından da farklı şirketlere kiralandığı belirtilmiş, Fethiye Belediyesi’nin verdiği ruhsatı iptal etmesi talep edilmişti.

Fethiye Belediyesi MUÇEV’e verdiği yapı ruhsatını dün iptal etti. Verdiği kararda; Göcek Mahallesi İnce Burun ve Osmanağa koyları mevkisinin, orman alanının ve kumsal alanının 1. ve 3. derece doğal sit alanında kaldığına dikkat çekti.

Ayrıca kararda; MUÇEV’e verdiği yapı ruhsatının Mehmet Akif Küçükdağ adına düzenlendiğini ve Küçükdağ’ın görevinin, ruhsat başvurusunu yaptığı tarihten önce sona erdiğini belirterek başvurunun geçersiz olduğunu belirtti.

MUÇEV TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NEDİR?

MUÇEV, 4 Nisan 2014 tarihinde Muğla’ya Hizmet Vakfı” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) ortaklığı ile kuruldu. Adı Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) olmasına rağmen başta limited şirketi olan MUÇEV, 13 Ekim 2022’de ise tür değiştirerek MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi adını aldı.

Şirket, pek çok defa Muğla kıyılarındaki faaliyetlerini ihalesiz olarak yürütmesi ile ilgili eleştirildi ve çevre örgütleri tarafından da başlatılan hukuki mücadelelerle bazı faaliyetleri engellendi.

Örneğin, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde, şirket tarafından yapılmak istenen “Tekne Bağlama İskelesi Projesi”ne verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptali için Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği’nin açtığı dava sonucunda karar iptal edildi.

Marmaris’e bağlı Karacasöğüt Koyu’nda arkeolojik buluntuların bulunması ve bölgede yapılan araştırmalarda projenin ekosisteme vereceği zararın ortaya koyulmasına rağmen şirket tarafından yapılmak istenen “Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Arttırımı Projesi”ne karşı hukuki süreç başlatıldı. Muğla Valiliği tarafından Eylül 2020 tarihinde projeye verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı, açılan dava sonucunda Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.