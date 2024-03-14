Fethiye halkı; 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Muğla’nın efsane Belediye Başkanı İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı ile özlem gidermeye hazırlanıyor.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - 1999 – 2019 Yılları arasında aralıksız 20 Yıl Fethiye Belediye Başkanlığı yapan, halka gösterdiği eşit uygulamalarla gönüllerde taht kuran, Muğla’nın yaşayan efsanesi İYİ parti Fethiye Belediye Başkan adayı Behçet Saatcı; seçim çalışmalarına bu kez Kayaköy ve Ovacık Mahallelerinde devam etti.

Kayaköy’de Kuyubaşı Kahvesinde vatandaşlarla buluşan Saatcı, Kayaköy’ün en büyük sıkıntısının susuzluk ve plansızlık olduğuna dikkat çekerek, “ 1 Nisan’dan sonra plan değişikliği ve imar affı konusunda yoğun mesai harcayacaklarını söyledi.

ÖLÜDENİZ’İN MARKA DEĞERİ KAŞIKÇI ELMASI GİBİDİR

Kayaköy ziyareti sonrası Hisarönü Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan Başkan Saatcı, daha sonra Ovacık Mahallesinde Halkla buluştu.

Partili partisiz tüm vatandaşlardan büyük ilgi gören Başkan Saatcı; dünyaca ünlü Ölüdeniz’i Kaşıkçı Elması’na benzetti ve “ Ölüdeniz, sürekli reklam yüzü olarak kullanılıyor ancak yatırım konusunda bugüne kadar hep geri plana atıldı. şehrin girişindeki yolların buraya hiç yakışmıyor.100 yılın yatırımını yaptık demekle bu işler olmuyor. Övündükleri bu proje nedir?.. Şehrin kanalizasyonunu geçmişte bizim yaptığımız tesise bağlamak. İşte bunu da 100 yılın projesi diye satıyorlar. Benim Ölüdenizli turizmcim yazın susuzluk çekiyor, yolları perişan halde bundan haberleri yok. Buradaki halkımız dünya şehrine yakışır yol istiyor. Yazın dolan yollara alternatif yollar istiyor. Bu işler beceri ister. Acemi nalbanta at teslim ederseniz, atın ayağından olursunuz. Biz çökmeye değil, çökenleri kaldırmaya geldik.” dedi.