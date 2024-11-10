MUĞLA (AA) - Bir grup dalgıç, ellerinde Türk bayraklarıyla Dalyan Koyu açıklarından dalış yaptı. Yaklaşık 5 metre derinliğe inilerek, Atatürk'ün fotoğrafları, "9'u 5 geçeyi" gösteren saat ve bayraklar, denizin dibine konularak sergilendi.

Su altındaki etkinlik, balıkların geçişiyle güzel görüntülere sahne oldu.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında su altında, saygı ve minnetle andıklarını bildirdi.