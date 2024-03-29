MUĞLA (AA) - İlçeye bağlı Gökçeovacık Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Cansu Sağlam, mahalledeki 308 seçmenin desteğini alabilmek için ev ev gezerek projelerini anlatıyor.

Projeleriyle mahallenin çehresini değiştirmeyi hedefleyen Sağlam, seçilmesi halinde mahallenin ilk kadın muhtarı unvanına da sahip olacak.

Sağlam, AA muhabirine, çocukluk ve gençliğinin Gökçeovacık'ta geçtiğini 2018'de mezun olduktan sonra tekrar mahalleye döndüğünü söyledi.

Mahallede soğuk sıkım zeytinyağı fabrikasının proje yönetiminde ve 2021 yılından bu yana fabrikanın yönetiminde bulunduğunu anlatan Sağlam, "Göcek'te de gulet ve motoryat işletmeciliğinde charter ve mavi yolculuk turları yapmaktayız. Hem Gökçeovacıklı olmam hem de fabrikanın yönetiminde aktif rol almam bölgemizin üreticileri ile daha yakından tanışmamı sağladı. Bu vesileyle de köyümüzün nelere ihtiyacı olduğuna dair bilgilerim her geçen gün arttı." dedi.

Sağlam, profesör, gıda, ziraat, laborant, orman, kimya, harita, inşaat mühendisi ve A sınıf şehir planlamacısı bölümlerinden mezun deneyimli mühendislik ekibiyle mahalleye sağlayacağı hizmetlerin planlamasını yaptıklarını vurguladı.

Seçilmesi takdirde mahallenin ilk kadın muhtarı unvanını almanın onurunu da yaşayacağını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Fabrikamız aracılığıyla başta Gökçeovacık olmak üzere, çevre bölgeye kattığımız hizmet ve değer, köylülerimiz tarafından çok olumlu karşılandığı için onların teşviki, tavsiyesi beni muhtarlık adayı yolculuğuna teşvik etti. Mühendislik ekibimizle , azalarım ve köylülerimiz muhtar adaylığım süresince Gökçeovacık için yapacağımız projelerde bana destek oldular. Köylülerimiz ve azalarımız ile konuşmalarımız neticesinde önemli ihtiyaçlarımızı kısa sürede çözmek için projeler ürettik. Hayalini kurduğumuz tüm projelere aynı anda başlıyoruz. Gökçeovacık'ta yapacağımız keyifli ve güzel projelerle Türkiye'de en çok konuşulacak mahalle olacağımıza eminiz."

Sağlam, projelerinin oluşmasına destek veren azaları, mühendislik ekibi ve tüm köylülerine çok teşekkür etti.