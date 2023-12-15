Gebe Okulu’nda Menteşe Belediyesi personeli bebek hemşiresi tarafından anne adayları ve babalara; yeni doğan bebeğin yıkanması, göz -burun - göbek bakımı, alt değişimi, bebek giydirilmesi, bebek masajı, güvenli tutuş ve bebeğin gazını çıkarma konularında eğitim veriliyor. Gebe okulu projesinin uzun süredir devam ettiğini ve anne adaylarının yanı sıra babalara, babaanne ve anneannelere de eğitim verildiğini dile getiren Başkan Gümüş, “Gebe okulu uzun süredir devam eden ve halkımızdan çok olumlu geri dönüşler aldığımız bir projemiz. Projemiz ile anne ve baba adayları aldıkları eğitimler ile bebeklerine gereken müdahaleyi en doğru şekilde yapacaklar. Bebek bakımı sadece annenin değil babanın da sorumluluğundadır. Bu yüzden baba adaylarına da yeni doğan bakımı eğitimleri veriyoruz. Bilinçli ebeveynler için eğitimlerimiz devam edecek” dedi.