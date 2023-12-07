Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Muğla İcra Komitesi, Aralık ayı olağan toplantısını 6 Aralık Çarşamba günü, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GGK İl İcra Komitesi Doğal Üyesi Mehmet Çahan, GGK İl İcra Komitesi Başkanı Berke Altınsoy başta olmak üzere İcra Komitesi Üyeleri ile Genç Girişimciler Kurulu Bodrum Üyeleri katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, sözlerine icra komitesine seçildikleri için tebriklerini ileterek başladı. Bugün Oda yönetim ve meclisleri başta olmak üzere Belediye ve STK’larda görev alan kişilerin genellikle, önceden bu kurullarda yer alan kişiler olduğuna vurgu yaparak, girişimci kurullarının önemine dikkat çekti. Toplumda kanaat önderi olmanın ilk koşulunun mesleğini dürüst sürdürmekten geçtiğini ifade eden Başkan Kocadon, Muğla Odaları ve Borsa olarak GGK icra komitesinin çalışmalarını desteklemeye her zaman için hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Kocadon’un ardından konuşan Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, kendisinin de daha önce Genç Girişimciler Kurulu üyesi olduğuna dikkat çekerek, “Dönemimizde genç ve kadın girişimci arkadaşlarımızla, büyüklerimizin kurduğu şirketleri korumayı ve aile şirketlerimizin ömrünü uzatmayı konuşuyorduk. Ülkemizde aile şirketlerinin ömrü ne yazık ki az. Bu noktada yaptığımız en büyük hata, makyaja önem verip içeriği göz ardı etmek oluyor. Sorumluluk almayı bilen, işinde başarılı insanları görmeye ihtiyacımız var. Sorularınızı ve hedeflerinize ulaşmada ihtiyaç duyduğunuz her konuda kapılarımız her zaman açık.” dedi.

MUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çahan ise kurul üyelerinin ileride ticari ve siyasi hayatta rol model olacaklarına inandıklarını ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Son olarak konuşmasını yapan İcra Komitesi Başkanı Berke Altınsoy, ekibin yaş ortalamasının önceki dönemlere istinaden daha düşük olduğuna dikkat çekerek, heyecanlarının yüksek olduğunu ifade etti. Başkan Altınsoy: “Bugünkü ev sahiplikleri için Bodrum Ticaret Odamız başta olmak üzere, desteklerini her zaman hissettiğimiz Borsa ve Odalarımıza teşekkür ediyorum. İlimizde girişimciliği teşvik etmek adına güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Toplantı konuşmaların ardından icra komitesinin öncesinde belirlediği gündem maddelerinin görüşülmesi ile sürdü. Gündem maddelerine ilave olarak yapılması önerilen çalışmalar değerlendirilirken, toplantıya konuk olarak katılan Bodrum’dan kurul üyesi katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri de çalışmaların dinamizmi açısından oldukça fayda sağladı.