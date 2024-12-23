MUĞLA (AA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 49 av tüfeği kartuşu, 156 fişek, av bıçağı, 2 zodyak sürat botu ve 2 bot motoru ele geçirildi.

Operasyonda S.A, M.A, S.Ö, R.B, E.S, M.H.T. ve M.S.T gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.