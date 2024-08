MUĞLA (İGFA) - Daily Telegraph Londra tarafından “nadir ve heyecan verici” olarak tarif edilen Ilya Itin, geçtiğimiz akşam Gümüşlük Müzik Festivali’nin sahnesinde klasik müzikseverlerle buluştu. Daha önce de bir çok kez festivalin konuğu olan Rus piyanist’i kaçırmak istemeyen Bodrumlu sanatseverler, festivalin tarihi mekanı Antik Taş Ocağı’nı doldurdu.

TAŞTA konsepti ile 25 asırlık mekanda izleyici karşısına çıkan Ilya Itin ilk olarak, C. Debussy’den, “Claire de Lune” ve “12 Preludes book 2 L.123” başlıklı eserleri seslendirdi. Ardından programına F. Chopin ile devam eden Rus piyano virtüözü, bestecinin “24 Preludes, Op. 28” başlıklı yapıtını izleyicinin ilgisine sundu. Gecenin finalinde Itin izleyicinin yoğun alkışlarıyla sahnedeki yerini tekrar aldı ve Rus besteci Sergei Rachmaninoff’dan, “Etude-tableaux Op.39 No.5” ve F.Chopin’den, “Nocturne D♭major Op. 27 No. 2” adlı eserleri seslendirerek bis yaptı. Konser, bir klasik müzik tutkunu olan ve Festivalin de destekçileri arasında yer alan Mimar Eren Artu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Festivalin sanat danışmanı Piyanist Gülsin Onay, Rus piyanist Ilya Itin’e bir de teşekkür plaketi verdi.

İtalya’nın sevilen piyanisti Lorenzo Di Bella Gümüşlük’te idi

Ilya Itin’in görkemli konserini takip eden günlerde bu defa Gümüşlük’ün konuğu “Heyecan verici sofistike bir müzisyen” olarak adlandırılan İtalyan Lorenzo Di Bella idi. Antik Taş Ocağı’nın eşsiz günbatımının ardından festival sahnesine gelen İtalyanların sevilen piyanisti Di Bella, klasik müzikseverler tarafından alkışlarla karşılandı.

İtalyan piyanist, festivalin tarihi konser alanına J.S. Bach’ın,” Leveque: Sheep may safely graze, BWV 208” başlığını taşıyan eseri ile çıktı. Bu eserin ardından F. Chopin’den, “Scherzo No. 2, Op. 31” adlı yapıtı seslendiren Lorenzo Di Bella, daha sonra F. Schubert’ten, “Impromptu No. 4, Op. 90” adlı yapıtını icra etti. Sanatçı bu eserin ardından F.

Chopin’in, “Balad No. 1 Sol minör, Op. 23” ve yine aynı besteciden, “Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante Op.22” adlı yapıtı ve son olarak da, F. Liszt’ten, “Réminiscencesde Norma, S.394” adlı eseri seslendirdi. İzleyici, İtalyan piyanistin performansını ayakta alkışlarken, bir yandan da sanatçıdan bis yapmasını istedi. Lozenzo Di Bella, izleyicinin isteğini kırmayarak Chopin’den “Nocturne do diyez minor”ve yine aynı besteciden “Op Posth. 70 No 1 Sol Bemol Major” adlı eserleri seslendirdi.

Eren Levendoğlu için yaş günü partisi

Konserin ardından festivalin sanat yönetmeni Piyanist Eren Levendoğlu için küçük bir yaş günü partisi düzenlendi. Bestecileri Patty Hill ve Mildred J. Hill’in tüm dünyada klasikleşmiş doğum günü şarkısı olan “Happy Birthday to you”, genç piyanist İlyun Bürkev tarafından seslendirilirken, festivalin konuk sanatçıları Lorenzo Di Bella ve Olivier Moulin ile birlikte Gülsin Onay da piyanonun başında yer aldılar.