İZMİR (AA) - HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, İzmir'de partisinin düzenlediği "Halk Buluşması"na katıldı.



Bayraklı Belediye Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Oruç, herkesin partilerinin yerel seçimlere ilişkin kararını beklediğini kaydetti.

"Yerel seçimlerde aday gösterecek misiniz?" sorularıyla karşılaştıklarını aktaran Oruç, "Batı'da buna, parti meclisinde karar vereceğiz." dedi.

Yerel seçimlerde Batı'da da kazanmak üzerine strateji kurduklarını belirten Oruç, "Şu konuda çok kararlıyız ve netiz; hangi kentte yaşıyorsak, hangi belediyesinin sınırlarında yaşıyorsak orada temsil edileceğiz. Bunun başka çaresi yok." diye konuştu.

Partisinin yerel seçimlere ilişkin stratejilerini belirlediğini ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

"Birinci ve ikinci olduğumuz belediyelerde, aday adaylığı başvurularını zaten erken bir zamanda başlattık. Biz halkımızın talebi üzerine bu yerel seçimlerde adaylarımız ve eş başkan adaylarımızı, belediye meclis üyelerinin önemli bir kısmının ön seçimle gerçekleşeceğini zaten biliyorsunuz. Bunun yanı sıra en çok merakla beklenen Batı'daki stratejimiz. Buradaki temel yaklaşımımız, bizim bununla ilgili adaylık başvurularına dair genelgemiz şu anda örgütümüze gitmiş olacak. Batı'da da adaylık başvurularımız başlıyor. İzmir'den de başta kadınlar ve engelli kardeşlerimiz ve gençler olmak üzere çok sayıda adaylık başvurusu beklediğimizi bilin."



