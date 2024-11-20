Ak Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atanan Arif Bozyel’in görevini bırakmasının ardından bu göreve eski ilçe başkanlarından diş hekimi Kadir Saruhan atandı. Fethiye’de 2005-2007 yılları arasında ilçe başkanlığı görevlerinde bulunan ardından milletvekili aday adayı da olan Kadir Saruhan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem tarafından Ak Parti Fethiye İlçe Başkanlığına atandı.

Kadir Saruhan’ın İlçe Başkanlığı’na atanması partiye yakın bazı kişilerin tepkisine neden oldu. O isimlerden bir tanesi de son yerel seçimlerde MHP çatısı altında MHP-Ak Parti’nin ortak adayı olan ancak büyük bir farkla seçimi kaybeden Muhammet Kökten oldu.

İMZA KAMPANYASI DÜZENLİYORLAR

Muhammet Kökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadir Saruhan’ın ilçe başkanlığının düşürülmesi için imza kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. Kökten’in açıklaması şu şekilde;

“Sn. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sevgi ve hürmetlerimizi sunarak;

Bizler Ak Parti gönüldaşları olarak; 2019 yılında partimizden ihraç edilen, 2023 yılı genel seçimlerinde İyi Partiden meclis üyesi seçilen, önümüzdeki tarihlerde yapılacak ilçe kongresi delege seçiminde usulsüzlükler yapan ve parti dışı bazı odakların güdümünde olanları İlçe Başkanı olarak görmek istemiyoruz. Bu düşüncemize katkı vermek isteyen dava arkadaşlarımız imzaya davet ediyoruz.

İmza Yeri: AVM yanı Sultan Pastanesi

İmza Tarih ve Saati. 20.11.2024

09.00-17.00

BU ŞARKI BURADA BİTMEZ!

MHP’DEN İMZA KAMPANYASINA TEPKİ, CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK

Muhammet Kökten’in bu hamlesine karış, MHP’den ise imza kampanyasına tepki ve Kadir Sarıhan’a destek geldi. İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada İmza kampanyasına destek verenlere tepki gelirken, Cumhur ittifakının güçlü bir şekilde yoluna devam edeceği açıklandı. Bu durumdan rahatsız olan MHP Fethiye İlçe Teşkilatı, Cumhur ittifakının önemine vurgu yaparken başkan Tekin, bir açıklama yayımladı.

MHP Fethiye ilçe başkanı Av. Abdulkadir Tekin, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Fethiye Kamuoyuna Duyuru;

Genel Başkanımız Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın hassasiyetle oluşturduğu Cumhur İttifakı Türkiye genelinde olduğu gibi Fethiye özelinde de liderimizin işaret ettiği hassasiyetle ve uyumla devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı ve Ak Parti Fethiye İlçe Başkanlığı her zaman olduğu gibi şimdide uyum içerisindedir ve yarınlarda da İttifak ruhu ile hareket etmeye devam edeceklerdir. İttifak ruhunun temeline yapılmaya çalışılan her türlü aksi girişim ayaklarımızın altındadır, uğraşılar beyhudedir. Bizler liderimizin emrinde ve bir adım gerisinde olan Ülkücü Milliyetçi Hareket mensupları olarak camiamızın ve Cumhur İttifakının gereği ile siyaset belirlemeye devam edeceğiz.

MHP Fethiye İlçe Başkanı

Av. Abdulkadir Tekin.