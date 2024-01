İYİ Parti Ortaca Belediye Başkan Adayı Recep Güneş oldu. Bahçelievler Toplantı Salonu’nda yapılan istişare toplantısında, aday adaylarından Ersen Bağ, Av.Recep Güneş lehine adaylıktan çekildi.

Toplantıya İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, İYİ Parti Dalaman Belediye Başkan Adayı Ayhan Günay, Ortaca Demokrat Parti İlçe Başkanı Hayrettin Tuncer, Ortaca Esnaf Odası Başkanı Hüsamettin Karaşahin, Şoförler Odası Başkanı Halil Erpek, SARÇED Başkanı Cengiz İlhan, İYİ Parti eski İlçe Başkanı Barbaros Canlı, Ortaca Ülkü Ocakları eski başkanı Serhat Acar, İYİ Parti Belediye Başkan Aday Adayları Ersen Bağ ve Av.Recep Güneş’in yanı sıra partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İlçe Başkanı Bilgehan İlhan ve İYİ Parti Milletvekili Metun Ergun birer konuşma yaparken, konuşmaların ardından Ersen Bağ Belediye Başkanlığı aday adaylığından, Av.Recep Güneş lehine çekildiğini duyurdu. Av.Recep Güneş’de Ersen Bağ’ı, Belediye Meclis Üyesi Adaylığı seçilirse Belediye Başkan Yardımcısı olması teklifinde bulundu.

ERGUN; BERABER YOL YÜRÜYÜN

Milletvekili Metin Ergun konuşmasında, partilerin temayül, ön seçim ya da atama ile belirlendiği, ilk kez iki aday arasında akitleşme yapacaklarını belirtti. İki adaya çağrı yapan Ergun, “Geliniz Ortaca’da beraber aday olun, biriniz Belediye Başkanı, biriniz Belediye Başkan Yardımcısı adayı olun, birbiriniz lehine feragat edin, beraber yol yürüyün ve Ortaca Belediyesi’ni kazanın” dedi.

BAĞ: RECEP BEYE GÖREVİ BIRAKIYORUM

Ardından söz alan Ersen Bağ, bu tür durumlarda oluşan ayrışmalar, farklı fikirler, her zaman partilere zarar verdiğini belirterek, “Bizler için önemli olan partilerin başarısı. Bu örneği geçen seçimde Ortaca’da yaşadık ve partiler zarar gördü. Ben kişisel hırsların bir kenara bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Burada her birimiz bu partinin bir üyesi olduğumuzdan dolayı gurur duyduğunu onur duyduğunu hissediyorum ve bir topluluğun bir arada olması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben hem tecrübesi hem de yaşı gereği Recep beye bu görevi bırakarak, daha önceki konuşmamda da belirttiğim gibi her daim her zaman omuz omuza yürüyeceğimizin sözünü şu anda bir daha veriyorum. Ve bu değerli aileye çok teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNEŞ: KAZANDIĞIMIZ TAKTİRDE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Av.Recep Güneş ise, “Ersen Bağ kardeşimin gösterdiği duruş feraset ve fedakarlığı için kendisine çok teşekkür ederim” dedi ve salondakilerden alkış istedi. Güneş konuşmasının devamında, “Kendisinden teşkilatımla benimle ve ekibimle 31 Mart akşamına ve son nefesimize kadar Belediye Meclis Üyesi ve kazandığımız taktirde Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışmasını talep ve rica ediyorum” dedi.