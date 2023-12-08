İZMİR (AA) - Güney Koreli turistin İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nin (İZBAN) Menemen İstasyonu'nda unuttuğu sırt çantası, ülkesine gönderilerek kendisine ulaştırılması sağlandı.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, Menemen İstasyonu'nda bulunan ve kayıp eşya bölümüne teslim edilen sırt çantası, kameralar önünde açıldı.

Çantadan çıkan dizüstü bilgisayar ve diğer eşyalar kayıt altına alındı. Bulunan kimlikten çantanın sahibinin, 10 günlük tatil için Türkiye'ye gelen Güney Koreli Kim Soo-hvan olduğu belirlendi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Kim Soo-hvan'a telefonla ulaşan İZBAN yetkilileri, çantayı Güney Kore'ye gönderdi.

Çantayı teslim alan Kim Soo-hvan, çektiği video ile İZBAN yetkililerine teşekkür etti.

Mesajında, çantayı Güney Kore'ye dönüş yolunda, havaalanına giderken kaybettiğini anlatan Kim Sho-hvan, şunları söyledi:

"Çantamın içinde dizüstü bilgisayar, kitaplarım, çocukluk ve aile resimlerim ile kimlik kartım vardı. Uçak kalkış saatine fazla zaman kalmadığı için çantamı bulamadan Güney Kore'ye dönmüştüm. İlk kaybettiğimde şimdi tekrar üzülerek hatırlıyorum Türkiye'de çok büyük bir deprem olmuştu. Bu zor durumda çantamın bulunması kolay değildi. Bu yüzden yapacak bir şey olmadığını düşündüm. Bilgisayarımdaki dosyalarımı, özellikle veri tabanımı kurtarmam çok iyi oldu. Güney Kore'de arkadaşlarımla birlikte akşam yemeği yerken telefon geldi. Arkadaşlarım 'spam' (gereksiz ya da kandırma içerikli çağrı) olabileceği konusunda beni uyararak telefonu açmamamı istedi. Fakat arama Türkiye'den geldiği için açtım. Arayan Ankara'daki büyükelçilikti. Çantama kavuştuğum için çok mutluyum. 10 seneyi aşan anılarımı bana ulaştırdıkları için İZBAN'a çok teşekkür ederim."

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAN İstasyonlar Müdürü Ali Yeşilnacar ise kayıp eşya bölümü olarak hedeflerinin "yüzde yüz teslim oranı" olduğunu belirterek, "İZBAN olarak Soo-hvan'ı çantasıyla birlikte yeniden İzmir'de ve ülkemizde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.