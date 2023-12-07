İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.