İZMİR (AA) - İzmir'de 121 parça tarihi eser ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yürüttüğü çalışma kapsamında 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli S.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, İzmir'de iş dünyasıyla buluştu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, İzmir'de iş dünyasıyla buluştu

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: aa