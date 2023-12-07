İZMİR (AA) - İzmir'de 121 parça tarihi eser ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yürüttüğü çalışma kapsamında 108 obje, 13 sikke ve 3 dedektör ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli S.Y. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.