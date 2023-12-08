Kadın girişimciler el emeği göz nuru doğal ürünlerinin satışını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve birçok alanda satış ve organizasyon yapan üreten ve girişimci kadın kooperatifleri el emeği göz nuru ürünlerini her platformda satmaya devam ediyor. Kadın kooperatifleri ve derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen satışa vatandaşların yoğun ilgisi olurken el emeği göz nuruyla hazırlanan ürünler özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu.

KOCAELİ DE ÜRETEN DERNEKLER ÇOK ŞANSLI

Alışveriş merkezinde açılan stantta Kadının Eli Kocaeli, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Hanımeller Derince Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Dilovası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, KÖGBALDER (Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri Derneği), Kocaeli Görme ve İşitme Engelliler Derneği ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

ÇOCUKLAR AMİGURUMİ OYUNCAKLARI ÇOK SEVDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü içerisindeki Kadın Kooperatifleri Biriminin önderliğinde gerçekleşen etkinlikte, kooperatif ve derneklerdeki üreten kadınların el emeği ürünleri olan örgü çantalar, takılar, amigurumi bebekler, bebek ve çocuk giyim ürünleri, el yapımı mum gibi ürünler satışa çıktı. Özellikle çocukların amigurumi oyuncaklara ilgi gösterdiği satışta geri dönüşüm ürünlerinden hazırlanan birbirinden güzel aksesuar ürünleri göz kamaştırdı.

İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARIMIZLA ÜRETİYORUZ

Mehtap Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mehtap Ayşe Uzun, “26 kadın üyemiz var, amacımız ihtiyaç sahibi kadınların üretime katılarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden birçok anlamda destek aldık. Burada sattığımız her şey el emeği göz nuru, burada aynı anda üreterek satışımızı gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin kazanca dönüşmesi bizi mutlu ediyor” sözleriyle duygularını ifade etti.

Örgü ve takı tasarımı yapan kooperatif üyesi Yıldız Yaman ise konuşmasında, “Üreten kadınlar olarak açtığımız stantta satışımızı yaparak maddi gelir elde ediyoruz. Satışlardan oldukça mutluyuz. Bize bu fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi. 3 gün boyunca devam eden satışta onlarca kadın, el emeği göz nuru eserlerini satarak bütçesine katkıda bulunmuş oldu. Satıştan ve organizasyondan oldukça mutlu olan kadın girişimciler ürettiklerini kullanıcılara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Birçok ürünün satıldığı gün sonunda yeni bir etkinlik için şimdiden çalışmalar başlatıldı.