ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi kruvaziyer gemi istatistiklerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından olduğunu ifade ederek, “Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım ve turizm, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektördür. Bu anlamda limanlarımız da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerimizin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip.” dedi.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ekim ayında Türk limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının 195’e ulaştığını bildirerek, “Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı ise bu ayda 295 bin 892 kişi oldu. Yılın ilk 10 ayında ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla bin 112 adet, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 artışla 1 milyon 766 bin 323 kişi oldu.” dedi.

“KUŞADASI LİMANI EN FAZLA KRUVAZİYER GEMİNİN UĞRAK YAPTIĞI LİMAN OLDU”

En fazla kruvaziyer gemi gelen ilk 3 limanı da duyuran Bakan Uraloğlu, “2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası Limanı 501 adet kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı’nı sırasıyla, 184 adet kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları, 92 adet gemi ile Bodrum takip etti.” dedi. Uraloğlu, ayrıca Ekim ayı verilerine göre 89 gemi ile Kuşadası’nın zirvedeki yerini pekiştirdiğini ifade ederek, “Ekim ayında ikinci sırayı ise 34 gemi ile İstanbul limanları aldı. Bu limanlarımızı 17 gemi ile Bodrum takip etti.” diye konuştu.

KRUVAZİYER YOLCUDA ZİRVE KUŞADASI LİMANI’NDA

Bakan Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayılarına ilişkin de bilgi vererek, “2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Kuşadası Limanı 791 bin 300 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı’nı sırasıyla, 402 bin 226 yolcu ile İstanbul limanları ve 153 bin 369 kruvaziyer yolcu ile İzmir takip etti.” ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Ekim ayında da sıralamanın değişmediğini vurgulayarak Kuşadası Limanı’nın 137 bin 898, İstanbul limanlarının 64 bin 509 ve İzmir’in ise 24 bin 580 yolcuyu ağırladığını belirtti.