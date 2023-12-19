Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren CHP Ula Belediye Başkan Aday Adayı Op. Dr. Mehmet Ali Demirbaş seçim kampanyalarının şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğine atıfta bulunarak “Siyasi çalışma yaparken harcanılan paraların nereden geldiği belli olmalıdır” dedi.

Resmi sosyal medya hesabından seçim çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Mehmet Ali Demirbaş son yaptığı paylaşımında seçim kampanyalarının şeffaf olması gerektiğinin altını çizdi. CHP Ula Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Ali Demirbaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Siyaset yatırım aracı olarak görülmemelidir”

“Malumunuz üzere yerel seçimlere yönelik Ula’mızda ve tüm ülkemizde seçim kampanyaları yürütülmektedir. Siyaset benim yaşam tarzıma göre; kamusal kaynaklarla vatandaşlarımıza en iyi yaşamsal alanı yaratmak, bilimin-demokrasinin ışığında güncel yaşam aktivitelerinin kalitesini medeni düzeye getirmektir. Siyaset bireysel getiri amacı güdülecek yatırım aracı olmamalıdır.”

“Kazanmak için her yol mubah değildir”

“Siyaset tüm öğeleri ile dürüst yapılmalıdır. Kazanmak için her yol mubah felsefesi en azından sosyal demokratım diyen bireylere uygun değildir. Siyaset yapmak isteyenlerin ekonomik geçmişleri ve ekonomik gelecek niyetleri temiz olmalıdır. Siyasi çalışma yaparken harcanılan paraların nereden geldiği belli olmalıdır.”

“Usul tanımayan bireylerden lider olmaz”

“Siyasi çalışma tarzının adabı, usulü, felsefesi ve demokratik normları yüksek olmalıdır. Sosyal demokrasi denilen kavram etiket değil hayatın özünde var olmalıdır ve ancak bunu yaşantısına uyarlamış bireyler, kamunun karşısına çıkıp sosyal demokratik kitleleri temsil etmeye aday olmalıdır. Yaşamın içerisinde hak, hukuk, adalet, asalet, usul tanımayan bireylerden kamuya lider olmaz olabiliyorsa da ona demokratik ortam, il, ilçe, ülke denilemez…”