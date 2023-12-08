Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ‘Dünya Gönüllüler Günü’ dolayısıyla düzenlenen programda gönüllü gençlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yanı sıra Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar ve Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi’nde görev yapan gönüllü gençler katıldı.

Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi çatısı altında geleceğimizin teminatı çocukların eğitimine destek olmak ve onların boş vakitlerini daha verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kurslarda görev alan gönüllü gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Savran, hiçbir karşılık beklemeden çocukların eğitimi için büyük bir mücadele ortaya koyan gençleri tebrik etti.

Gönüllülük esasıyla yapılan çalışmaların, yardımlaşma duygusunu ve toplumsal duyarlılıkları artırarak dünyamızı daha yaşanılabilir bir yer haline getirdiğini belirten Savran, bu anlamda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nün, bireyleri yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaya ve gönüllü çalışmalara katılmaya teşvik ettiğini söyledi.

Başkan Savran, Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi Müzik Topluluğu’nun dinletisi ile devam eden programda daha sonra gençlere güvendiklerini dile getirdi.