MUĞLA (AA) - Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ayaydın, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Köy-Koop Muğla Birliği Başkanı Eray Çiçek'i ziyaret etti. Birlikte bulunan yöresel ürünleri inceleyerek alışveriş de yapan Ayaydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Göreve geldiği takdirde üreticilerden aldığı ürünlerle halka satış noktaları kurmak istediğini belirten Ayaydın, "Bu kapsamda sizlerle birlikte üreticilerle çok güzel bir çalışma yapabiliriz. Bu konuda her zaman yanınızda olacağım. Üreticilerimizin hiçbir ürünü elinde kalmayacak." dedi.

Daha sonra Or-Koop Başkanı Ahmet Çetiner ve Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Süleyman Gül ile biraya gelen Ayaydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı, göreve gelmesi durumunda yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri ile de buluşan Ayaydın, Muğla çam balının ülkenin önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Muğla'daki son orman yangınlarında arıcılığın önemli bir kayıp yaşadığını anlatan Ayaydın, şöyle konuştu:

"Muğla denince akla çam balı geliyor. Bizim bunu korumamız lazım. Ben göreve gelir gelmez arıcıların her zaman yanında olacağım. Bal üretiminin denetimini yaparak hem arıcılığı teşvik edeceğiz hem de üreticilerin gerçek bal yemesini sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla sahte bal denetimini yapacağız. Balın üretimini artırmak için çok önemli projelerim var. Bunları da hayata geçireceğim."

Başkan Veli Türk ise orman yangınlarından sonra büyük kayıplar yaşadıklarını ancak geçtiğimiz yıl üreticilerin bal hasadını yaptıklarını söyledi.

Üreticilerin en büyük sorununun sahte bal olduğuna dikkati çeken Türk, bununla ilgili yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Ayaydın ve beraberindekiler buradaki ziyaretinin ardından Muğla Küçük Sahne Tiyatrosu'na giderek Başkan Mehmet Topbaş ve tiyatro oyuncuları ile buluşarak istek ve taleplerini dinledi.

Muğla'da birden fazla tiyatro ve sinema salonlarının bulunduğu yer olması gerektiğini anlatan Ayaydın,"Muğla kültür ve sanat merkezi olmalı. İki yıl içerisinde bu konuda çok ciddi adımlar atacağım. Muğla sanata doyacak. Kültür ve sanatın başkenti Muğla olacak." dedi.

Ayaydın, buradaki ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.