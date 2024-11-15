Muğla Menteşe'de 2024 yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilen Muğla genelinin ilk ve tek kadın Belediye Başkanı olan Gonca Köksal, ilçede 12 ay turizmi hedefliyor.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - AjansCANKA Yetkilisi ve İGFA Haber Ajansı Muğla İl Temsilcisi Gazeteci Ata Sevgi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’a tanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Gazeteci Sevgi, Başkan Köksal’a bir sürpriz yaparak, ünlü Atatürk ressamı üstad Etem Çalışkan’ın 1969 yılı çizimi olan, Atatürk’ün imzasının da yer aldığı portresinin isme özel hazırlanmış baskı örneğini, “Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı ve ikinci yüzyılının 1. Yılı” armağanı olarak takdim etti.

Ziyaretten memnun kalan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla’da 12 ay turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekti.

MENTEŞE KÜLTÜRÜ TARİHİ VE DOĞASIYLA TURİZMDEN PAYINI ALMALI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda kurulan “Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu”nun turizmde yenilikçi projelere öncülük edeceğini söyleyen Başkan Köksal, sektörün ihtiyaç duyduğu veri ve analizleri sağlayacak, sürdürülebilir turizm politikalarının geliştirecek bir oluşum olduğunu kaydetti.

Muğla'nın sahip olduğu kültürel zenginlikleri, tarihi mirası ve doğal güzellikleri koruyarak geliştirmeyi, sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı sağlayacağını ifade eden Başkan Köksal, "Bu platform sayesinde turizm sektörü daha ileriye taşınacak, Muğla dünya turizminde daha güçlü bir konuma yerleşecektir. Menteşe olarak biz, doğrudan deniz güneş gibi tatil turizmine uzak gibi görünsek te, Menteşe’nin kültürü, tarihi ve doğal güzelliklerini turizme sunarak, bizim de Muğla geneli 12 ay sürdürülebilir turizmde yerimizi alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.