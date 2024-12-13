MUĞLA (İGFA) - Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, 12-18 Aralık Yerli Malı haftası nedeniyle Belediye tarafından Kültür Park’da düzenlenen Yerli Malı etkinliği ’ne katılım sağladı. Yerli üretimi desteklemek ve halkımıza yerli ürünlerin değerini hatırlatmak adına Ortacalı vatandaş ile bir araya gelen Başkan Tezcan ''Yerli malı kullanmanın, ekonomimize ve sürdürülebilirliğe katkı sağladığını bir kez daha vurgulamak istiyor, Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyor, yerli üretimin ve tüketiminin her geçen gün daha da artmasını diliyoruz.''dedi.

Kaynak: igf