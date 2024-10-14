MUĞLA (AA) - Mete, yazılı açıklamasında, turizmde dünyanın gözdesi Muğla ve Antalya illerinde yaşanan yoğunluğun dikkate alındığını, bu kapsamda bölge turizminin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu kısıtlamanın Antalya ve Muğla'da sınırlı kalmak kaydıyla, 1 Mayıs ve 1 Kasım tarihleri arasında uygulanması kararının Bakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bu kapsamda 15 Ekim’de bitmesi planlanan kısıtlamanın 1 Kasım'a kadar uzatıldığını belirten Mete, yaşanan gelişmenin hayırlı olmasını dileyerek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a teşekkür etti.