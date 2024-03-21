MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, sürücünün eşi ağır yaralandı.

Ali Tosun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uğurlu Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile eşi Hatice Tosun yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seydikemer Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Tosun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tosun'un eşinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.