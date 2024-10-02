MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, N.K. ve E.E'nin Yaka Mahallesi'nde Hint keneviri ekimi ve uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 55 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ile 4 av tüfeği ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve E.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.