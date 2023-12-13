Milas’da bir kıraathanede yaşanan olayda, emekli olan ve vakit geçirmek için okey oynayan 4 kişi okey oynarken, bir kişi oyunu bitirdi. Masadakilerden birisi oyunu kaybedince sinirlerine hakim olamadı.

Sözlü başlayan tartışma bir anda şiddetlenince, kaybeden kişi sinirle oyunu kazanana ıstaka ile saldırmaya başladı. İki kişi arasında yaşanan kavgada ıstakalar havada uçuştu.

Kıraathanedeki garson olayı güçlükle yatıştırırken, bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.