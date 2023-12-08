MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 180 bin ton civarında olması beklenen zeytinyağı üretimin, stoklar göz önünde bulundurulmasa dahi iç tüketimi karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, vatandaşların spekülasyonlara itibar etmemesini istedi.

Bakan Yumaklı, Manisa'nın zeytinciliğiyle ünlü Akhisar ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde zeytin hasadına katıldı.

Üreticilerle sohbet eden Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, artık zeytin hasadının sonuna gelindiğini ve kapanışı yapmanın kendilerine nasip olduğunu söyledi.

Manisa'nın hem üzüm hem kanatlı yetiştiriciliğinde gurur verici rakamlara ulaştığını aktaran Yumaklı, "Zeytininin de 'başkenti' diyebiliriz. Sadece bir hasat anlamında değil aynı zamanda zeytinlerin tarihi bir değeri var. Pek çok zeytin ağacı var yine aynı şekilde. Hatta buna bağlı olarak da geleneksel zeytinyağı üretimi UNESCO listesine girmiş vaziyette." ifadelerini kullandı.

- "Zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara itibar etmeyin"

Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek hasadının yapıldığını anımsatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 440 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı bu hasattan. Bu yıl 180 bin ton civarında bir zeytinyağı üretimimiz olacak. Çünkü malumunuz; bir yıl var yılı bir yıl yok yılı. Bu yıl da 180 bin tonluk bir üretimimiz olacak. Türkiye'mizin zeytinyağı tüketimi yaklaşık 160 bin ile 180 bin ton civarında. Yani bizim üretimimiz sadece bu yıl ürettiğimizi düşünsek bile bizim tüketimimize yeter vaziyette. Dolayısıyla zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara vatandaşımızın, milletimizin itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Tabii bu tür konular gündeme geldiğinde herkesin bir şekilde kötü niyetli olanların diyelim bunu kullanma amacıyla kendine özgü birtakım yöntemler uyguladığını da görüyoruz."

- "Denetimler çok yoğun şekilde devam edecek"

Sahte zeytinyağı satışına karşı 27 Kasım'dan bu yana 3 bin 500'ün üzerinde denetim yapıldığını, tespit edilenlere gerekli yaptırımların uygulandığını aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"Çok yoğun bir şekilde de denetimlerimiz devam edecek, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hiçbir şekilde bir toleransımız olmayacak. Özelliklede bütün dünyada çok güçlü olduğumuz bir üründe bunun yapılması hakikaten son derece ülkemiz, üreticilerimiz adına üzücü. Bütün dünyada zeytin üretimiyle ilgili problemin olduğu bir dönemde bizim kendimize yeter ürünü üretmiş olmamız, geçen yıldan bu yana yine devreden stoklarımızın olması ülkemizin kesinlikle zeytinyağı konusunda herhangi bir problem yaşamayacağını da garantisidir zaten."

Yumaklı, çiftçilere teşekkür ederek, ürütmeye devam etmelerinin önemli olduğunu, her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra mahalle kahvehanesine giden Yumaklı, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Akhisar Organize Sanayi Bölgesindeki bir zeytinyağı fabrikasını da ziyaret eden Yumaklı, tesislerde incelemelerde bulundu ve zeytinyağı sıkımı işlemine katıldı.