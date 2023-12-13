AK Parti’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan ve gerek projeleri gerekse sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Melih Tatlıcı son günlerde Behçet Saatcı’nın Cumhur İttifakından adaylığa yeşil ışık yakması ile ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi.

“Son iki döneminde Fethiye hizmet görmemiştir”

Fethiye Eski Belediye Başkanı Behcet Saatcı’nın Muğla Gazetesi köşe yazarlarından Cemal Demirtaş’a yaptığı açıklamasında kullandığı “Cumhur İttifakı olarak bizim MHP adayı olmamız söz konusu olursa, hayır diyen ASLA OLMAM!” sözlerine tepki gösteren Mehmet Melih Tatlıcı Fethiye’nin Behçet Saatcı’nın son iki döneminde elle tutulur bir hizmet görmediğini söyledi. Tatlıcı sosyal medyada haberle ilgili bir paylaşıma yaptığı yorumunda “2019 yılında Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı olduğumda en çok eleştirdiğim kişi o dönemin Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi'ydi. Zaten 2019 seçimlerinde Fethiye'den aday çıksaydı kaybedecekti. Bunu kendisi de çok iyi biliyordu. İlk iki döneminde Fethiye'de önemli çalışmalar ortaya koysa da; son iki döneminde (bilhassa 2014-2019 yılları arasında) Fethiye hizmet görmemiş; Şehit Fethibey parkı dışında elle tutulur bir icraatı olmamıştır” dedi.

“2019 seçimlerinde Büyükşehir’i CHP’ye hediye etmiştir”

Mevcut Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik eleştirileri olsa da Fethiye’nin çözüm bekleyen sorunlarının temelinde Behçet Saatcı’nın son iki dönemde yapmadığı yatırımların yer aldığını ileri süren Mehmet Melih Tatlıcı “Sayın Behçet Saatcı 2019 yılında bağımsız olarak girdiği seçimde Fethiye'den arzu ettiği oyu da alamamıştır. Ancak diğer ilçelerdeki ALGI kampanyaları ile oluşan Rüzgar ile ancak %26 alarak hem Ak Parti oylarını çalmış, hem de Büyükşehir'i CHP'ye hediye etmiştir” diyerek Behçet Saacı’nın Cumhur İttifakında aday olabileceğine dair sözlerine tepki gösterdi.

“Görelim halk nezdindeki karşılığınızı”

Behçet Saatcı’nın Cumhur İttifakından adaylığa yeşil ışık yakmasına en sert tepkiyi ortaya koyan Mehmet Melih Tatlıcı sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Hodri Meydan! Madem kendinize çok güveniyorsunuz; o rozetini yakanıza Genel Başkanınızın taktığı partinin çatısı altında seçimlere girin de görelim Halk nezdindeki karşılığınızı! Sizin çok kullandığınız bir söz vardı. "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" derdiniz. Şimdi hangi yüzle Ak Parti'ye yanaşıyorsunuz, çok merak ediyorum.”