Yarışma, yeni nesil mühendislerin teknolojik yeniliklerini ve mühendislik becerilerini sergileyebileceği bir platform sağlamasıyla dikkat çekiyor. Turgut Reis İDA, bu kapsamda yoğun bir çalışma sürecinden sonra üç ana aşamayı başarıyla geçerek 27 finalist ekip arasına girmeyi başardı. Yarışmanın aşamaları ise; Temel Yeterlilik Formu, Kritik Tasarım Raporu ve Sistem Kabiliyet Testi’nden oluşuyor.

Takım, 11 mühendislik öğrencisi ve bir danışmandan oluşmakta. Takım kaptanı Mustafa Guzey liderliğinde, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencileri İsmail Bilici ve Gökhan Dizman, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden ise Muhammet Talha Aygün, Tuğrul Şahin, İlker Kaymak, Mehmet Akif Usta, Emre Çeken, Ersin Tulum, Mustafa Karcı ve Halil İbrahim Emek yer alıyor.

Başarılarının ardından, Turgutreis Yurt Müdürü Mehmet Tümer, Teknofest 2024’teki bu başarı, Turgut Reis İDA takımının sadece teknik bilgi birikimi ile değil, aynı zamanda ekip çalışması ve dayanışmasının bir sonucudur. Yarışmanın sonuçlarında Turgut Reis İDA, 27 finalist takım arasında 6. olarak yarışmayı tamamlayarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Sevincimizi pasta keserek bir kez daha kutladık’’ dedi

Turgut Reis İDA takımı, bu başarılarıyla sadece kendi okullarını değil, aynı zamanda Muğla ve Türkiye’nin mühendislik alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi.