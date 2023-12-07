İSTANBUL (AA) - "Kültürel Mirasımız Türk Kahvesi ve Geleneğinin Güncel Durumu", Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 20'nci yılı ve Türk Kahvesi ve Geleneğinin Temsili Listeye Kaydının 10'uncu yıl dönümü toplantısı İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin kabulünün 20'nci yılı nedeniyle bu yıl 2023'te 2003 Sözleşmesi'nin somut olmayan kültürel mirasın çeşitliliği ve zenginliği konusuna dikkati çekildi.

Aynı zamanda Türk kahvesinin 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi ve bu tarihin "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamasının da 10'uncu yıldönümü de bu etkinlikte kutlandı.

Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göknur Akçadağ'ın koordinatörlüğünde hazırlanan iki yıl dönümünü birleştiren program, Türk kahvesi üzerine Yazar Beşir Ayvazoğlu, Anadolu Yemekleri Uzmanı Sahrap Soysal, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı'nın konuşmaları, çalıştay ve "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Kahvesi ile Atatürk Resimleri", "Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri Belgeseli" kısa gösterimi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Turkish Coffee Lady Vakfı'nın paydaşlığı ile gerçekleştirildi.

Çalıştayda, Türk kahvesi ve geleneğinin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine kaydının UNESCO'nun amaç ve prensiplerinin hayata geçirilmesindeki yeri ve Sözleşmeye katkısı, Türk kahvesi ve geleneğinin ve kahve ile ilgili ürünlerin araştırılması, korunması, geliştirilip güçlendirilmesi konuşulurken, Türk kahvesi ve geleneği konusunda kültürel diplomasinin önemi, yurt dışında tanıtıma katkısı, Türk kahvesi özelinde tanıtımın önemi, farklı kurumların bu konuda sorumlulukları, tüketim alışkanlığı içinde Türk kahvesinin yeri, Türk kahvesi açısından tasarımın ve inovasyonun rolü gibi konular ele alındı.

Programa, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Oğuz Öcal ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras Komisyon üyeleri, Kültür Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler, yemek kültürü ve gastronomi uzmanları, yazarları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, koleksiyoner ve tasarımcılar, medya temsilcileri, girişimciler katıldı.

Arzum Okka'nın kurduğu stant ile üniversitede Türk kahvesi ikramı yapıldı. Üniversitenin Aşçılık Programı Başkanı ve Acun Medya Eğitim Koordinatörü Şef Selçuk Karaçam tarafından Türk kahveli tatlı ikramı yapıldı.