YALOVA (AA) - Dünyada 2,5 milyar dolarlık pazara sahip olan yaban mersini üretiminde söz sahibi ülkeler arasına Türkiye'yi de dahil etmek isteyen Yalovalı firma Alova Farm, ABD merkezli Fall Creek ile işbirliğine giderek tesislerinde fidan üretiyor.

Yalova'nın Altınova ilçesi Karadere köyünde 70 dönüm araziye kurulu tesisinde yıllık 50 bin adet çilek ve orman meyveleri üzerine fidan yetiştiren Alova Farm, verimlilik ve dayanıklılığı yüksek yeni yaban mersini fidan türlerini de geçen yıldan itibaren üretmeye başladı.

Yaban mersini genetiği ve pazarında küresel ölçekte önemli bir şirket olan Fall Creek ile işbirliği yapan firma, bu yolla Yalova'daki bahçelerinden dünya pazarlarına fidan gönderecek.

50 dönümlük alanda yaban mersinini yüksek teknoloji ile üreten Alova Farm, geçen yıl Letven Capital'in kurduğu, tarım ve tarım teknolojileri alanında Türkiye'nin en çok yatırım yapan girişim sermayesi fonlarından TARS Fonu'ndan yatırım aldı.

Firma, yaban mersini üretimi yapmaya başlayan çiftçileri tesisinde bir araya getirerek, "Yaban mersini budama ve yatırım alarak büyüme fırsatları" konulu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sektör uzmanları tarafından yaban mersininin Türkiye'deki potansiyeli ve yetiştiricilikte yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirilen bölgedeki çiftçiler, ayrıca meyve ağacının budama tekniğini de uygulamalı takip etti.

- "Türkiye, yaban mersininde dünyanın en büyük ülkelerinden biri olabilecek potansiyele sahip"

Denizcilik sektöründe uzun üst düzey görevlerde bulunduktan sonra çocukluk hayali olan tarıma yönelerek Alova Farm'ı kuran ve halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Levent Sarılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban mersininin henüz Türkiye'de yeterince tanınmadığını söyledi.

Sarılgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, yaban mersini konusunda dünyanın en büyük ülkelerinden biri olabilecek potansiyele sahip. Biz bu potansiyeli keşfettikten sonra orman meyveleri portföyümüzde yaban mersinine ağırlık verecek bir stratejiye geçtik. Bu noktada dünyanın en büyük yaban mersini fidesi üreticilerinden ABD'li Fall Creek ile işbirliği yaptık. Bu sayede geleneksel üretim yerine ürün miktarını ikiye katlayacak çeşitlere odaklandık. Türkiye'de ilk kez üretilecek erken hasat yapılabilen ve meyvesinin sertliği nedeniyle raf ömrü uzun ArabellaBlue isimli yeni bir çeşide odaklandık. 12 bin 500 adet fidan ile dikime başladık."

Türkiye'nin üretimini artırmak amacıyla tanıtım ve bilgi desteği için kapılarını bölgedeki çiftçilere açtıklarını anlatan Sarılgan, yaban mersininde uzman desteği verecek kişilerin sayısının çok az olduğunu belirtti.

Etkinliği bu nedenle düzenlediklerini kaydeden Sarılgan, "Daha çok çiçek yetiştiriciliği ile anılan Yalova'da yaban mersini için gerekli iklim ve coğrafi koşullar mevcut. Üretim yapmak ve artırmak için tüm imkanlara sahibiz. Bunu değerlendirebilirsek Türkiye'nin halen 5 bin ton olan üretimi katlanarak kısa sürede dünya üretiminde ilk 10'a girecek büyüklüğe ulaşır." dedi.

- Türk fideleri dünya pazarına açılacak

Letven Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç da Alova Farm'ın, 35 bin olan bitki sayısını yatırım desteğiyle 75 bine çıkarmayı başardığına dikkati çekti.

Firmanın tarım portföylerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Alova Farm, dünyayla entegre olabilecek şekilde üretim yapıyor ve doğru bahçeleri, doğru çiftlikleri oluşturmada örnek rol modelimiz. Fall Creek'le işbirliğimiz, fidelerin Türkiye'de yetiştirilmesi ve bahçemizden çıkacak ürünlerin dünyaya pazarlanmasına entegre olmamızı sağlayacak bir başlangıç noktası. İlerleyen safhalarda hedeflerimiz arasında Fall Creek'le Türkiye'de yerli fide üretimi de var."

Fall Creek Türkiye Sorumlusu Halil Oymak ise Levent Sarılgan'ın Alova Farm ile çok önemli işler başardığını ifade ederek, "Yaban mersinine bu bölgede kendisiyle başladık ve birçok kişi de onun izinden gidiyor. Endüstriye çok büyük katkıları var. Biz de firma olarak dünyadaki en iyi genetikleri, dünyada en çok talep gören fidan çeşitlerini burada yetiştirip buradan dünyaya yaymak istiyoruz." diye konuştu.