Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz, İsmail Soykan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Baki Gencel, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, Fethiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Baykuş, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2023 yılını değerlendirerek, 2024 yılında yapılacak çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Yeryüzü Cenneti olarak tabir edilen Muğla’nın önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık, Muğla’nın turizmde, tarım ve hayvancılıkta, mermercilikte ve daha pek çok alanda yüksek potansiyeli olan bir kent olduğundan bahsederek, bu potansiyelin STK’lar, Odalar, Kamu Kurumları, yerle yönetimler ve basın mensupları ile birlikte Muğla ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması gerektiğini belirtti.

1484 km kıyı uzunluğu ile Muğla’nın Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip il olduğunu aktaran Vali İdris Akbıyık, “İlimizde 2 uluslararası havalimanı, 9 deniz hudut kapısı bulunmaktadır. Muğla deniziyle, kumuyla, güneşiyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın ender turizm bölgelerinden birisi. İlimizde deniz, kum, güneşin dışında kültür turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi ve daha pek çok turizm çeşitliliğinde zengin potansiyele sahibiz. Valilik olarak devlet olarak turizmi 12 aya yaymak için büyük gayret içerisindeyiz” dedi.

Muğla’nın zengin tarihi ve kültürel değerlerinden bahseden Vali İdris Akbıyık, ören yerleri ve antik kentlerde kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, Valilik olarak bu çalışmaların desteklendiğini ve yapılan çalışmalar neticesinde 2023 yılında 1 milyon 164 bin 151 kişinin antik kentleri ve ören yerleri ziyaret ettiğini aktardı.

2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turistin Muğla’yı ziyaret ettiğini dile getiren Vali İdris Akbıyık, bu rakamın yerli turistlerle birlikte 10 milyonu bulduğunu ifade etti.

Spor turizminin Muğla için öneminden bahseden Vali İdris Akbıyık, “Muğla olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. 2023 yılında düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun sadece Babadağ etabını izleyen izleyici sayısı 1 milyarın üzerinde. Bu hakikaten çok önemli bir rakam. Biz milyarlar harcasak bu tanıtımı yapamayız. Yine bunun yanında sağlık turizmi ilimiz için oldukça önemli. Sağlık turizminin ilimizde daha da yaygınlaştırılması, bu anlamda nasıl yol alabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Muğla’nın gastronomi değerleri, kültürü, gelenek ve görenekleri, el sanatları turizm anlamında önemli değer taşıyor. Her gün yeni bir ürünün coğrafi işaretini alıyoruz” diye konuştu.

Eğitimin öncelikli gündem olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık “Okuma tutkusunun, kitap sevgisinin daha fazla insana taşınmasını sağlamak adına “Bir Kitap, Bir İnsan” Projesini hayata geçirdik. Proje ile farkındalık yaratıp çocuklarımızda, okullarımızda kitaba karşı bir motivasyon yaratmaya çalışıyoruz. Projemizi “Herkes bir kitap okuyacak, bir kişiye de okutacak. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir.” Diyerek tanıtıyoruz. Son yıllarda sosyal medyanın hem büyüklerde hem de çocuklarda yarattığı bağımlılığı ortadan kaldırmak, kötü alışkanlıklardan, her türlü bağımlılıktan çocuklarımızı kurtarmak için mutlaka hem biz kitap okumalıyız hem de çocuklarımıza okutmalıyız.” Dedi.

Muğla’nın ekonomik olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık, İl bazında kişi başı yurtiçi hasılada Türkiye sıralamasında 12. Sırada olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarımda zeytincilik, narenciye, örtü altı sebze yetiştiriciliğinde ve pek çok üründe üretim miktarı olarak ülke sıralamasında ilk beşteyiz. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde ilimiz lider konumdadır. Çam balı üretiminde yine birinci sıradayız. Muğla’da sadece turizm yok, ciddi manada tarımda var. Bu çerçevede tüm bu ürünlerimizin pazarlanması ve değerlerin korunması ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle, odalarımızla, yerel yönetimlerimizle birçok projelerimiz bulunmaktadır.

Seydikemer ilçemizde Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Altyapı projelerinin ihalesini yaptık. İnşallah önümüzdeki zamanda bitirdikten sonra o bölgeye istihdam ve hayvancılık yapılması anlamında ciddi katkı sağlayacak. Milas’ta bir organize Sanayi Bölgemiz bitirildi. Girişimciler, fabrika sahipleri hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyorlar. 28 firmanın mimari projesi ön onaydan geçti. 2 fabrika inşaatı tamamlanmak üzere Yine OSB’nin yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülmektedir.

Madencilik ilimizde önemli bir değer, büyük potansiyel. Mermercilikte Türkiye’de 6. Sıradayız. Ayrıca sektör 10 bin kişiye istihdam sağlamakta.”

Güvenlik konusuna değinen Vali İdris Akbıyık, “Muğla’mızın huzuru, Türkiye’nin huzuru Türkiye’nin huzuru, Muğla’nın huzuru. Vatandaşlarımızın il genelinde güven ve huzur içinde hayatını devam ettirmesi oldukça önemli. Hem asayiş anlamında hem kişilere, mala karşı işlenen suçlar anlamında hem de göçmen kaçakçılığı ile mücadele anlamında ciddi operasyonlar yapıyoruz. Şehir eşkıyalarına kesinlikle müsaade etmiyoruz, göz açtırmıyoruz” dedi.

Program sonunda Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali İdris Akbıyık, programa katılan herkese teşekkür etti.