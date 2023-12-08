Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar aralıksız sürüyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda Gölcük ilçesine kazandırılacak yeni terminal binasında çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak.

Köprüler, meydanlar ve yeni yaşam alanlarıyla şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da kentin ihtiyaçları doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçiriyor. Büyükşehir’in Gölcük terminal binasında inşaat çalışmaları devam ediyor. Yeni terminal binasında çelik çatı montajı tamamlandı. Trapez saç montajına devam ediyor.

SIVA İMALATLARI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde devam eden çalışmalar kapsamında ekipler binanın elektrik ve mekanik imalatlarına devam ediyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binasının sıva imalatları yapılıyor.

Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.