MUĞLA (AA) - İ.H.T. yönetimindeki 35 YS 236 plakalı yolcu otobüsü, Muğla-Akyaka kara yolu Sakar Geçidi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu Muğla'da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Kazada araçta bulunan 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından iki yönden tek şerit halinde ulaşıma açıldı.

Kaynak: aa