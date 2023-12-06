Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Efe Kurtuluş, Nezihi Aytar

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Süleyman Özdamar, Omar Imeri, Aldair (Dk. 83 Bilal Güven), Haqi Osman, Pedro Brazao (Dk. 90+2 Arda Çetin), Musah Mohammed, Adem Metin Türk (Dk. 73 Yusuf Bozkurt), Muhammed Gönülaçar, Halil İbrahim Sevinç

Menemen FK: Bora Göymen, Okan Dernek (Dk. 68 İbrahim Has), Feyyaz Belen, Mertcan Açıkgöz (Dk. 68 Muhammed Emir Terzi), Sedat Şahintürk, Özkan Yıldırım, Orhan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 67 Emre Keskin), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Mehmet Alp Kurt, Samed Ali Kaya (Dk. 60 Onur Akdeniz)

Goller: Dk. 13 Sedat Şahintürk (Menemen FK), Dk. 45+4 Aldair (Penaltıdan), Dk. 60 Pedro Brazao (Penaltıdan) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 58 Feyyaz Belen (Menemen FK)

Sarı kartlar: Dk. 47 Okan Dernek, Dk. 90+1 İbrahim Has (Menemen FK), Dk. 90+2 Halil İbrahim Sevinç (Bodrum FK)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde Trendyol 1. Lig takımı Bodrum FK, sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Menemen FK'yi 2-1 mağlup ederek 5. eleme turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadelesinde sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Menemen FK'yi 2-1 mağlup ederek 5. eleme turuna yükselen Trendyol 1. Lig takımı Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, kupada bir tur daha geçip yollarına devam ettiklerini söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşdemir, maçtan memnun olduğu kadar olmadığı şeylerin de olduğunu bildirdi.

Kazanma isteklerinin ve coşkunun iyi olduğunu belirten Taşdemir, "Uzun süredir oynamayan arkadaşlarımız bugün görev aldı. O zorluğun üstesinden geldiler. Galibiyet her zaman güzel, kupada bir tur daha geçtik yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Menemen FK cephesi

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural da mağlup olduklarını ancak çok şey kazandıklarını düşündüklerini belirtti.

Bodrum FK'nin 1. Lig'de mücadele ettiğini vurgulayan Vural, "Bodrum FK çok iyi bir takım, iyi bir antrenöre sahipler. İki gol penaltıdan oldu, aldığım notlar arasında baktığımda başka pozisyonları yok. Bizde ilk yarı 3, ikinci yarı 3 tane pozisyonumuz var. Maçı 2-1 kaybettik. Menemen FK'nin görüntüsü mücadelesi mükemmele yakındı ve ben bunu görmek istiyordum. Sonuçlandıramadık maalesef üzüldüğüm nokta bu. Futbol maalesef 'iyi oynayan kazanır' diyen bir oyun değil." diye konuştu.