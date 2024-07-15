MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribatın izleri, otel yönetiminin aldığı karar gereği tozuna dahi dokunulmadan, temizlik ve onarım yapılmadan duruyor.

Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan 2 aile odası bölümlerini, otelin sahibi iş insanı Serkan Yazıcı, 21. ve 24 dönem milletvekili Aydın Ayaydın'a gezdirerek gece yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Yazıcı, o gece yaşananları detayları ile Ayaydın'a anlatarak odadaki kurşun izleri, tahribatlar, el bombasının bıraktığı izleri ayrıntılı bir şekilde gösterdi.

15 Temmuz'un kendileri için unutulmayacağını aktaran Yazıcı, bu nedenle 8 yıldır odalarda hiçbir değişiklik yapmadıklarını kaydetti.

Ayaydın ise Yazıcı'ya 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğu için teşekkür etti.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün bıraktığı tahribatın büyük olduğunu belirten Ayaydın, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı ve o gece hain darbecilerin baskınına uğrayan oteldeki kurşun izleri hala duruyor. Cumhurbaşkanımızın bu ofiste namaz kıldığını ve seccadelerin hala yerinde olduğunu gördüm. Üzerindeki tespihleri görünce o geceyi hatırladım. Cumhurbaşkanımız, televizyondaki cesaretli tutumu ile halkımızı darbecilere karşı direnmeye davet ediyordu. Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisinin biraz gerisinde şehit olan kahraman özel harekatçı polisimizin şehit olduğu odada çatışma izleri duruyor. Kelepçesi duruyor. Polisimizin odasına camdan el bombası atılmış. Şehidimiz silahı ile karşılık vermiş ve canı pahasına çarpışmış."

15 Temmuz'da halkın iradesi ile kalkışmanın püskürtüldüğünü vurgulayan Ayaydın, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.