Paylaşılan listeyle gıda teröristlerinin halkın sağlığını nasıl hiçe saydığı gözler önüne serdi. Öte yandan o listede en dikkat çeken firmalardan olan Onay Ticaret adeta zeytinyağı hilesinde listenin ilk sıralarında. 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.

Öte yandan 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.

İşte o markalar;

Ayvalık İncesi,

Egeden,

Yeşil Ayvalık,

Meşa Diva,

TVK Tarım,

Egelim Naturel Olive Oil

Yeşil Ayvalık

Zeytinören Yeni Mahsul

Körfez Altınova

Ayvalık Kooperatif

Bigalım

Ayvalık

Ege Tarım Birlik,

Ayvalık Yörem,

Şirince Taş Baskı,

Yeni Ayvalık

Ege Ayvalık,

Egem Güzelyalı,

Yeni Vakıf Gurme,

Yeni Körfez,

Lüx Ayvalık.