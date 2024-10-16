Paylaşılan listeyle gıda teröristlerinin halkın sağlığını nasıl hiçe saydığı gözler önüne serdi. Öte yandan o listede en dikkat çeken firmalardan olan Onay Ticaret adeta zeytinyağı hilesinde listenin ilk sıralarında. 21 farklı marka zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı tespit edildi.
Öte yandan 43 farklı markanın da bulunduğu ve bu markalar aracılığıyla sahte zeytinyağı satışına devam edildiği belirtiliyor.
İşte o markalar;
Ayvalık İncesi,
Egeden,
Yeşil Ayvalık,
Meşa Diva,
TVK Tarım,
Egelim Naturel Olive Oil
Yeşil Ayvalık
Zeytinören Yeni Mahsul
Körfez Altınova
Ayvalık Kooperatif
Bigalım
Ayvalık
Ege Tarım Birlik,
Ayvalık Yörem,
Şirince Taş Baskı,
Yeni Ayvalık
Ege Ayvalık,
Egem Güzelyalı,
Yeni Vakıf Gurme,
Yeni Körfez,
Lüx Ayvalık.