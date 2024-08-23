Binlerce kişinin Sarıgerme’ye akın ettiği Zeytinli Rock Festivali devam ediyor. Festival boyunca 60 sanatçı ve müzik grubu sahne alırken, festival için bölgeye gelen binlerce kişi, Sarıgerme başta olmak üzere bölge esnafının yüzünü güldürdü. Festival için bölgeye gelen sanatçıların ise tercihi kapılarını buf sene açan Ramada by WYNDHAM DALAMAN oldu.

Milyon Yapım organizasyonuyla ilk kez 2014 yılında düzenlenen Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali, bu sene 10’uncu yılını kutluyor. Ortaca Belediyesi iş birliği ile Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı’nda Çarşamba günü başlayan Zeytinli Rock Festivali’nin ilk gününde “Siyah Sahne”de Cem Adrian, Ceylan Ertem, Bülent Ortaçgil, Sattas, Skapova, Ütopya Band, “Kırmızı Sahne”de Selda Bağcan, Seksendört, Emre Fel, Selin, Yavuzcan Çetin, Haybe sahne alırken, 2.günde ise Mor ve Ötesi, Adamlar, Feridun Düzağaç, Flört, Kıvılcım Ural, Alternans, Pinhânî, Dedublüman, Mavi Gri, Yedinci Ev, Marsis ve Filozof Kedi sahne aldı.

5 günde 60 sanatçının sahne alacağı Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkarıyor. Gölgelik alanlı, doğayla iç içe kamp imkanının da sunulduğu festivalde çeşitli workshoplar ve aktivitelerle unutulmaz bir festival deneyimi yaşanıyor.

SANATÇILARIN TERCİHİ DALAMAN RAMADA

Bu sene kapılarını açan Ramada by WYNDHAM DALAMAN, açıldığı günden bu yana bölgeye gelen ünlülerin konakladığı adres konumunda. Zeytinli Rock Festivali kapsamında da bölgeye gelen çok sayıda müzik grubu ile sanatçının da tercihi Ramada by WYNDHAM DALAMAN oldu.

Festival için bölgeye gelen sanatçı ve gruplardan Selda Bağcan, Feridun Düzağaç, Ceylan Ertem, Depubluman ve Cem Adrian’ın da aralarında bulunduğu pekçok sanatçı konser için geldikleri bölgede Ramada by WYNDHAM DALAMAN’da konaklamayı tercih ettiler.

Dalaman’ın tek 5 yıldızlı, zincir marka oteli ve en büyük oteli konumunda bulunan Ramada by WYNDHAM DALAMAN 137 oda ve 300 kişi kapasiteli. Otel bünyesinde restaurantları, toplantı salonu, SPA gibi hizmetlerde veriliyor.

PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Çarşamba günü başlayan Zeytinli Rock Festivali Pazar günü sona erecek. Festivalde bugünden itibaren sahne alacak sanatçılar işe şu şekilde;

23 Ağustos Cuma:

Siyah Sahne: Duman - Güneş - Yeni Türkü - Manuş Baba - M'lisa - Hipersona

Kırmızı Sahne: Emre Aydın - Madrigal - Nova Norda - İkilem - Kendimden Hallice - Birinci Kat

24 Ağustos Cumartesi:

Siyah Sahne: Athena - Fatma Turgut - Umut Kuzey - Reckol - Gökçe - Badi Gardi

Kırmızı Sahne: Manga - Dolu Kadehi Ters Tut - Sena Şener - Ufuk Beydemir - Eda Baba - Merve Kazanç

25 Ağustos Pazar:

Siyah Sahne: Pentagram - Moğollar - Bulutsuzluk Özlemi - Black Tooth - Murder King - Alkera

Kırmızı Sahne: Kargo - Yüksek Sadakat - Aylın Aslım - Malt - Kurtalan Ekspres - Ezgi Aktan

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Türkiye’nin pekçok bölgesinden binlerce kişinin akın ettiği Zeytinli Rock Festivali, Sarıgerme başta olmak üzere bölge esnafının da yüzünü güldürdü. İlk gün 10.000’i aşkın çadır ve 35.000’i aşkın günübirlik girişin olduğu belirtilen festivalde hafta sonu çadır sayısının 40.000’i aşacağı belirtiliyor. Bu sene sıkıntılı günler geçiren turizm sezonunda Sarıgerme’ye bu kadar yoğun bir girişin olması bölgedeki pekçok esnaf ve turizmci içinde ekonomik girdi sağladığı belirtiliyor.