Binlerce kişinin Sarıgerme’ye akın ettiği Zeytinli Rock Festivali devam ediyor. Festival boyunca 60 sanatçı ve müzik grubu sahne alırken, festival için bölgeye gelen binlerce kişi, Sarıgerme başta olmak üzere bölge esnafının yüzünü güldürdü. Festival için bölgeye gelen sanatçıların ise tercihi kapılarını buf sene açan Ramada by WYNDHAM DALAMAN oldu.

Milyon Yapım organizasyonuyla ilk kez 2014 yılında düzenlenen Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali, bu sene 10’uncu yılını kutluyor. Ortaca Belediyesi iş birliği ile Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı’nda Çarşamba günü başlayan Zeytinli Rock Festivali’nin ilk gününde...