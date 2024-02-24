Gittiği her bölgede coşkuyla karşılanan Bodrum Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim programı kapsamında gittiği Ula’da da halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.