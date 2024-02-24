Ahmet Aras, Muğla’yı adım adım dolaşmaya devam ediyor
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Muğla’nın dört bir yanına projelerini anlatmaya devam ediyor.
Gittiği her bölgede coşkuyla karşılanan Bodrum Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim programı kapsamında gittiği Ula’da da halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.
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