Muğla’yı adım adım dolaşmaya devam eden Bodrum Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, gittiği tüm ziyaretlerinde olduğu gibi Marmaris’de de sevgi ve destek mesajlarıyla karşılandı.