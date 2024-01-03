Başkan Tokat: “Ortak aklı önceleyen bir yönetim anlayışı ile çalışacağız”
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla’nın 13 ilçesinde yürüttüğü ziyaretlerine devam ediyor.
3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Tokat’ın görev yaptığı süre boyunca her zaman vurguladığı ortak akıl vurgusunun göstergesi olarak muhtarlar, oda ve sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla istişarelerde bulunuluyor.
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