Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 2015 yılında başlayan Çok Amaçlı Sosyal Alan projesi ile özellikle kırsal mahallelerde vatandaşların özel günlerini ve etkinliklerini üstü kapalı alanlarda olumsuz hava şartlarından etkilenmeden yapabildiklerini ifade etti.

Göreve başladıkları 2014 yılında kırsal mahallelerde en büyük ihtiyaçlardan birinin üstü kapalı bir etkinlik alanı olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Başkan Gümüş, yapımı tamamlanan ve devam etmekte olan Çok Amaçlı Sosyal Alanlar ile ilgili şunları söyledi:

“Belediye Başkanlığı görevimin ilk döneminde kırsal mahallelerde incelemelerde bulunduk. Mahalle sakinlerimizin üstü kapalı bir etkinlik alanı ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Kırsalda doğup büyüyen biri olarak bu benim içinde öncelikli projeler içerisinde yer aldı. Bu kapsamda da ekibimle birlikte gerekli çalışmalara başladık. Yaptığımız proje ve çalışmalar kapsamında içerisinde mutfağı, bulaşıkhanesi, yemek pişirme alanı ve tuvaleti olan üzeri uzay çatıyla kaplı Çok Amaçlı Sosyal Alan projesini hayata geçirdik. Kırsalda ilk Çok Amaçlı Sosyal Alanımızı 2015 yılında Dağpınar Mahallemizde yapmıştık. Aradan geçen 10 yıllık süre zarfında toplamda 42 adet Çok Amaçlı Sosyal Alanı halkımızın hizmetine sunduk. Şuan Muratlar ve Şenyayla Mahallelerimizde yapımı devam eden 2 adet Çok Amaçlı Salonumuz var. Ekiplerimiz sosyal alanın yapımını tamamlamak için çalışmalara devam ediyorlar.

Bu sosyal alanlarımızı da en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. İhtiyaç ve öncelikli durumlara göre diğer mahallelerimize de Çok Amaçlı Sosyal Alanlar kazandırmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız etkinliklerini daha iyi ve sağlıklı şartlarda yapmayı hak ediyorlar. Menteşe Belediyesi olarak biz de bunun için daha çok çalışacak, gerek kırsal mahallelerimize gerekse kent merkezinde yaşayan halkımıza eşit şartlarda hizmet üretmeye devam edeceğiz.”