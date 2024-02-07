Ortaca’da yaşayan Ş.D.Y., kendisini Suriye’de görev yapan Amerikalı kadın asker olarak tanıtan bir kişi ile sosyal medya üzerinden tanıştı. İkili arasında ilerleyen sohbet sonrası zanlının düşük kurdan yüksek miktarda döviz satacağı yönünde Ş.D.Y.'yi kandırdığı iddia edilirken, Ş.D.Y. zanlının verdiği 6 ayrı IBAN numarasına, çeşitli tarihlerde 1 milyon 950 bin lira gönderdi. Ancak daha sonra zanlıya ulaşamadı. Ş.D.Y.’nin ihbarı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri’nin yaptığı çalışma neticesinde, İstanbul ve Çanakkale illerinde 3’ü Türk, 23’ü yabancı olmak üzere toplam 26 kişinin olayla ilgisinin olduğu tespit edildi.

Ekipler, 26 zanlının hesap hareketleri üzerinde yaptıkları incelemede, 01 Haziran ile 25 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden 46 kişiyi, 55 Milyon Lira dolandırdıkları tespit edildi. Ekiplerin olayla ilgili olarak soruşturmayı genişlettiği ve dolandırılan sayısının artabileceği belirtiliyor.

Deliller neticesinde İstanbul ve Çanakkale’de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi gözaltına alırken, zanlılara ait 24 ayrı adreste yapılan aramada, 22 adet cep telefonu, 22 adet sim kartı, 28 adet banka kartı, 3 adet hafıza kartı, 3 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet post cihazı, 4230 Dolar, 1375 Euro, 100 pound ve 18400 Türk lirası para ele geçirilirken, zanlıların tüm banka hesaplarına ise bloke koyuldu.

İşlemlerinin ardından Ortaca’da mahkemeye sevk edilen zanlılardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.