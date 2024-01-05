İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.

Konuşmasına şehadetinin 7'nci yıldönümünü idrak ettiği şehit polis memuru Fethi Sekin ile birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerimizi burada bir kez daha rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseldiğini söyledi.

"Hem personel hem araç bakımında güçlenen İstanbul emniyetimiz, dünyanın en büyük ve önemli metropollerinden olan şehrimize daha iyi hizmet edecektir" diyen Erdoğan, temelini önümüzdeki aylarda atacağımız Hasdal'daki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul emniyetinin hizmet kalitesinin inşallah daha da yükseleceğine inandığını kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği başarıları yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın yaşadığı Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yabancı düşmanlığı üzerine bu tezgahı bina edenlere, aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Yine aynı oyun sahnede. Değerlerimize savaş açana fırsat yok" dedi.