Muğla’nın tüm ilçelerinde yoğun ilgiyle karşılanan ve destek gören Aday Adayı Tokat, Muğla’nın ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda titizlikle hazırlanan projeleri olduğunu belirtti.

Muğla için elimden gelenin en iyisini yapacağım…

Aday adaylığı süreci hakkında konuşan Aday adayı Tokat; “Cumhuriyet Halk Partisi Okulu’nda yetiştim. 35 yılda çok iyi geliştiğimi ve piştiğimi düşünüyorum. 3 dönemlik Milas Belediye Başkanlığı birikimim, 2 dönem Büyükşehir Meclis Üyeliği birikimim, öncesinde 1 dönem Belediye Meclis Üyeliğim ve parti mutfağında toz yutmuşluğum ile önemli bir deneyime sahibim. Eğer bu görev bize uygun görülürse partim için Muğla için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Muğla’nın bütün ilçeleriyle beraber kaynaşmayı oluşturmamız gerekiyor…

Muğla’ya ve tüm ilçelerimize öncelik olarak verebileceğim birinci güven önce kaynaşmayı sağlamak ve insanları mutlu etmek olacaktır. Muğla’nın bütün ilçeleriyle beraber bu kaynaşmayı oluşturmamız gerekiyor. Parti emekçisi olarak, Belediye ve toplum ilişkileri ile ilgili olarak gerçekten uzun sayılabilecek bir süre içerisinde bu işlerin içerisinde bulunmuş bir partili olarak düşüncem bizim Seydikemer’den Bodrum’a kadar yeni ilgi, sevgi ve kaynaşma köprüleri kurmamız gerekliliğidir. Bu köprüleri kurabilmek için örgütsel deneyimi yüksek, örgütle yakın, sıkı, samimi ve yapıcı ilişkiler kurabilen birinin Büyükşehir temsilini almasında ciddi yararlar olabileceğini düşünüyorum. Bu noktada şimdiye kadar kurmuş olduğumuz ilişkilerle biz bunu çok iyi yapabilecek durumdayız ve bu konuda kendimizi çok avantajlı görebiliyoruz. İlçe örgütlerimizden gelen destek bizi çok bahtiyar kıldı, mutlu etti” dedi.

Muğla’nın çok önemli ihtiyaçları var…

Muğla olarak potansiyeline uygun bir dünya kenti olma noktasında profesyonel destekle yapmamız gereken çok büyük işler var. Öncelikle imar ile ilgili sorunlarımızı ve düzeltmelerimizi mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bizim tarımdan başlayarak en önemli aktivitelerimizden turizmde sektörle yan yana gelip ortak bi şeyler üretme noktasında acil çabaya ihtiyacımız var. Sektörle bir araya gelip yeni projeler üreterek, turizmi 12 aya yaymak ve sadece deniz, kum ve eğlenceden ibaret değil, çeşitlendirilmiş bir turizm ile birçok noktada yeni turizm alanlarını katmak mecburiyetindeyiz. Örnek köyler yaratarak, yeni üretim teknikleri, kooperatif ve birlikler vasıtasıyla yeni üretim tekniklerini hayata geçirme mecburiyetindeyiz. Ulaşım politikamızı tekrar gözden geçirmek yeniden su politikası üretmek zorundayız. Muğla’nın çok önemli ihtiyaçları var. Çağdaş bir kentin donanımına ulaşabilmesi için profesyonel desteklerle yeni kent tasarımları oluşturmak, özellikle kültürel ve çevresel değerlerimizi korumak, bunları koruyacak projeler hayata geçirmek zorundayız” dedi.

Muğla İçin Aşk’la çalışacağım…

Konuşmasının sonunda Muğla için Aşk’la çalışacağının altını çizen Aday Adayı Tokat; “Ben göreve hazırım. Eğer bu görev bize uygun görülürse partim için Muğla için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğimden emin olabilirsiniz. Muğla için Aşk’la çalışacağım’ dedi.