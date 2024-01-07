Gazeteci İsmail Saymaz'ın kulis bilgilerine dayanarak, sosyal medya hesabından AK Parti’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın olacağını yazması kentte bomba etkisi yarattı. Saymaz paylaşımında, "Eski CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Aydın Ayaydın, AK Parti’nin Muğla Belediye Başkan adayı olacak. Ayaydın ile konuştum. Ayaydın adaylık teklifinin Cumhurbaşkanından geldiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Aydın Ayaydın Kimdir?

Aydın Ayaydın, 20 Ağustos 1951’de Mardin’in Derik ilçesinde doğmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Eğitimi

-İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi (1973)

-Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1975)

-Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1979)

Kariyeri

-Bankalar Birliği Başkanı (1987-1992)

-Emlakbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı (1992-1995)

-Vakıfbank Genel Müdürü (1995-1997)

-Şekerbank Genel Müdürü (1997-1999)

-İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

-İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyesi

-Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı

-Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili

-BJK Asbaşkanı ve Basın Sözcülüğü

-Rekabet Kurumu Başkanı (1997-1999

-ANAP İstanbul Milletvekili (1999-2002)

-CHP İstanbul Milletvekili (2011-2015

- Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi

Siyasi Kariyeri

Aydın Ağan Ayaydın, 1980'li yıllardan itibaren aktif siyasete atılmıştır. 1987-1992 yılları arasında Bankalar Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1992-1995 yılları arasında Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1995-1997 yılları arasında Vakıfbank Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 1997-1999 yılları arasında Şekerbank Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Bu dönemde aynı zamanda İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

1997-1999 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 1999 yılında ANAP'tan İstanbul milletvekili seçilmiştir. 2002 yılındaki genel seçimlerde ANAP'ın barajı geçememesinden dolayı milletvekilliği sona ermiştir.

2011 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.