31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın aday olmayacağını söylediği iddia ediliyordu. Şu ana kadar Ceylan’dan aday olacağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Buna karşın Ak Parti’den Köyceğiz Belediye Başkanlığı için Şahan Şahan, Mehmet İlhan, Hasan Arslan, Mehmet Nadi Pirci ve Kazım Palancıoğlu aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Son dakika bilgisine göre Kamil Ceylan’ın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday olacağı iddia edildi. Ak Parti Genel Merkezi’nden yetkililerle görüştüğü öğrenilen Kamil Ceylan’ın önümüzdeki günlerde yeniden adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor.