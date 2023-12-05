AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İ.G'nin ruhsatsız tabanca, faturasız ve seri numarasız tüfekleri Afyonkarahisar'a getireceği bilgisi üzerine kullandığı otomobil Çay ilçesi girişinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 20 satışı yasak, seri numarasız kısa dipçikli pompalı ateşli silah, 4 çeşitli markalarda, seri numaralı, faturasız yivsiz setsiz av tüfeği ve 8 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Şüpheli İ.G. gözaltına alındı.

Kaynak: aa