Kaza saat 15.00 sıralarında 330.cadde’de meydana geldi.

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerini taşıyan M.A. yönetimindeki 48 S 4553 plakalı servis minibüsü, cadde de ilerlediği sırada, ara yoldan aniden yola çıkan Şahin Ö. Yönetimindeki 48 D 4273 plakalı araca çarptı. Kazada servis minibüsündeki 4’ü öğrenci olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Servis minibüsünde bulundan diğer öğrenciler ile kazayı duyup olay yerine gelen veliler ise büyük korku yaşadılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.