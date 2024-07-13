Ortaca Belediyesi’ne ziyaretinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bugün Ortacadayız. Bugün genel sekreterimiz, yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, yine Ortaca Belediyemizin birim yöneticileri ortak bir masada buluşup toplantı yapacaklar. Bu toplantılarda hem iletişim güçlendiriyoruz, hem de hizmetleri değerlendiriyoruz, eksiğimiz varsa onları tamamlamak için porgramlarımızı yapıyouz. Gücümüzü birleştiriyoruz, zaten tüm anlayışımız bu. Bunu da herhangi bir siyasi parti ayrımı da yapmadan yapıyoruz” dedi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANININ İDDİALARI KÜLLİYEN YALAN

Son günlerde ilçe gündemine oturan Otogar tartışmasına da değinen Aras, Ak Parti İlçe Başkanı’nın iddialarına, “Bunlar külliye yalandır” dedi.

Otogar olarak kullanılan alanın büyük bir parselinin Ortaca Belediyesi’ne ait olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Arası, “Ayrıca yine daha önce Ortaca Belediyemiz tarafından otogar için yazıhane, ofis, tuvalet, market gibi kullanılmak üzere büyükşehre devredilen, tapusu verilen 11 tane küçük parsel var.

Seçimden sonra sayın Başkan ile konuştuğumuzda, başkanım büyük parsel bizde, onları da bize devredin, biz de burada otogar taşındığında bir kültür merkezi, katlı otopark gibi bir proje yapalım dediler, bizde tabii ki dedik sorun yok.

Şu an Otogar olarak kullanılmaya devam ediyor. Yeni bir otogarın yeri henüz netleşmiş değil. Onunda çalışmalarını devam ediyoruz. Otogar yapılsın denilen yerde Hal var, Hal’i taşımaya kalksak, bu tasarruf tedbirlerinde bir Hal yapacağız, bir otogar ve bir kültür merkezi yapacağız. Tabii ki bunu belirli bir şekilde planlayarak yaparız ama şu anki durumda tasarruf tedbirleri, ekonomik kriz bizi daha planlı olmaya itiyor, öyle anlık kararlarla olmaz” dedi.

HER HALDE BELEDİYEMİZİ ELEŞTİRECEK BİR ŞEY BULAMADI

Ortaca Belediyesine destek olması için Büyükşehir olarak buradaki parsellerden bazılarını devretmenin gündemlerinde olduğunu belirten Ahmet Aras, “O arkadaşın dediği gibi, Ortaca kendi elindeki otogarı alıp da, Büyükşehire peşkeş çekiyormuş, yok öyle birşey. Bu peşkeş çekiyor ne demek? Biz büyükşehiriz, devletin, yerel yönetimleri en önemli parçalarından bir tanesi. Kamu kurumu burası, kamu kurumu peşkeş çekmez. Arkadaş bizleri mafya, rant çetesi ile karıştırıyor galiba. Benden Bodrum Belediye Başkanı iken, Milli Eğitim Bakanlığı 5 tane parseli istedi devrettim, bedelsiz. Okul yapsın diye. Bu hizmetler ortak hizmetler, ben Milli Eğitim Bakanlığı’na peşkeş mi çektim yani?

Bu yaklaşım hiç normal bir yaklaşım değil, arkadaşlar her halde belediyemizi eleştirecek bir şey bulamadı. Çünkü iyi çalışıyorlar, uyum içinde çalışıyoruz. Bulamadılar ki böyle bir iftira yalan kampanyası, karalama yapıyorlar. Bunları bıraksınlar vatandaş zaten bu işlere prim vermiyor, verseydi zaten burada biz olmazdık. Biz hiç o dilde değiliz, biz işimizi, gücümüze bakıyoruz ama bize söylenen bu şekilde ithamı da cevapsız bırakmayız” dedi.

OTOGAR HUKUK KOMİSYONUNDA

Otogar’ı hukuk komisyonuna devrettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Arkadaşlar otogar mülkiyetinde hiçbirşey olmazsa elimizde yetki belgesi iptal olabilir dediler. Bunu tekrar hukuk komisyonuna gönderdim, tekrar bakanlık ile görüşecekler önümüzdeki mecliste yine getireceğim zaten. Burada konuşulan, yok peşkeş çekiliyormuş, böyle oluyormuş, şöyle oluyormuş bunlar külliyen yalandır. Vatandaşımız bu tür bilgilere itibar etmesinler, devletin belediyelerinin başkanlarına itibar etsinler” dedi.

BURAK KAPLAN NE DEMİŞTİ?

AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Burak Kaplan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Ortaca İlçesi Merkez Mahallesi 321 ada 7 parselde bulunan alan, Ortaca Belediyesine aitti, 321 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 Parseller için de devam etmekte olan ve büyük bir ihtimalle Ortaca Belediyesi lehine sonuçlanacak bir dava var iken bu alanlar herhangi bir şart konulmadan, plan proje sunulmadan bedelsiz olarak Muğla Büyükşehir Belediyesine devir edilmek istenmektedir?

Ortaca’nın en güzide ve en değerli alanı olan ve hali hazırda otogar ve etrafındaki dükkanlar olarak kullanılan bu alan bedelsiz başka bir kuruma devir edilmesi Ortaca Halkına bir ihanettir. Ortaca Belediye Başkanı ve yetkililerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum” demişti.